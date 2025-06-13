Göklerin hâkimi 'KAAN' dünyanın dilinde! Beş ülke daha satın almak için sıraya girdi

Gök Vatan’ın yıldızı olan KAAN, 2028’de envantere girecek, seri üretim 2030’da başlayacak. S. Arabistan, Katar, BAE, Pakistan ve Azerbaycan da millî muharip uçağa sahip olmak istiyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Millî muharip uçağı KAAN’ın 2028 yılında envantere girmesi, iki yıl sonrasında da yerli ve millî motorla seri üretime geçilmesiyle Türkiye 5. nesil savaş uçağına sahip dört ülke arasındaki yerini perçinleştirecek. Geçtiğimiz sene sonunda çift motorla itkiyi artırmaya yarayan, art yakıcı testi gerçekleştirilen KAAN’ın bu yıl ve önümüzdeki sene ikinci ve üçüncü geliştirme test uçaklarının ilk uçuşlarını yapması planlanıyor. İlk etapta 20 adet KAAN Blok-10 uçağı Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Bu uçaklarda AESA radarı ve yerli mühimmat bulunacak.

ARDINDAN 6. NESİL GELECEK

6. nesil KAAN’a ulaşmak için de çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, seri üretime yerli ve milli motorla geçecek. Yerli motorlu KAAN’ların envantere girerek kademeli olarak F-16’ların yerini alacak. 2030 sonrasında 250 adede kadar üretim hedefleniyor. Yerli imkânlarla üretilen KAAN henüz seri üretimi başlamamışken global piyasada kritik bir oyuncu hâline gelmeye başladı. Test uçuşlarının başlamasından bu yana dünya çapında ilgi uyandıran KAAN’ın, başta Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere 5. nesil savaş uçağı ithal etmeyi planlayan ülkelerin dikkatini çekiyor. Bu ülkelerin ABD’nin F-35 uçakları yerine KAAN’ı tercih edebileceği yorumu yapılıyor.

BEŞ ÜLKE KAAN İÇİN SIRADA

Yabancı medya Endonezya ve Türkiye arasındaki anlaşmayı manşetlerinden duyurulurken, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) de Türkiye’nin ilk savaş jetini ithal etmek istediği belirtiliyor. Türkiye’nin geliştirdiği gelişmiş radar teknolojileri ve ileri seviye silah sistemleriyle küresel piyasadaki alıcıların ilgi odağı olan KAAN’ın alıcıları arasında Türkiye’nin ittifak ortakları Pakistan ve Azerbaycan’ın da yer aldığı kaydediliyor.

"TÜRKİYE SEVİYE ATLADI, BİZ HALA F35 PEŞİNDEYİZ"