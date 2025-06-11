Cumhuriyet'in alay konusu olan haberi bir kez daha gündemde! "Kalorifer peteği" dedikleri KAAN'dan tarihi başarı

Türkiye ile Endonezya arasında 48 milli muharip savaş uçağı KAAN'ın satışına yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhuriyet'in alay konusu olan haberi bir kez daha gündeme geldi. Cumhuriyet, 3 yıl önce paylaştığı haberde KAAN'ın bir parçasını "kalorifer peteği"ne benzetmişti.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek.

Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

Cumhuriyet'in 2021 yılında paylaştığı alay konusu olan haberi KAAN'ın tarihi ihracat başarısının ardından yeniden gündeme geldi.

ÜRETİLEN İLK PARÇASIYLA DALGA GEÇMİŞLERDİ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, o dönemde muharip uçağımıza ait ilk parçanın üretimini gerçekleştirdiklerini açıklamış ve bir fotoğraf paylaşmıştı. Kotil, "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." demişti.

"KALORİFER PETEĞİ GİBİ" DENİLMİŞTİ

Kotil'in paylaştığı fotoğraf bazı kesimler tarafından tiye alınmış, Cumhuriyet'te ise söz konusu gelişme için "Yerli uçağın ilk parçası' tartışmalara neden oldu: 'Kalorifer peteği gibi" denilmişti.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "kalorifer peteği" benzetmesinin ardından yaptığı bir açıklamada, "Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi’nin hayali “İSTİKBALİ” milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET’in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz." demişti.