KAAN savaş uçağı özellikleri neler? Türkiye'nin milli muharip uçak KAAN hakkında bilinenler

Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN, 21 Şubat 2024'teki ilk uçuşundan bu yana gelişimini başarıyla sürdürüyor. Son olarak Endonezya'ya 48 adet KAAN, ihraç edileceği haberi sonrası KAAN savaş uçağı özellikleri, kim üretiyor merak ediliyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN araştırılıyor.

Türkiye’nin savunma sanayi hamlesi olan Milli Muharip Uçak KAAN, 2030’lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri’nin omurgasını oluşturmak için hızla ilerliyor. TUSAŞ liderliğinde geliştirilen KAAN, günümüzün ileri teknolojilerini içerisinde barındırıyor. KAAN'la birlikte Türkiye, ABD, Rusya ve Çin gibi 5. nesil savaş uçağı üreten az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN, 5. nesil savaş uçaklarının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran, çift motorlu, düşük radar görünürlüğüne sahip bir jet avcı uçağı.

Düşük radar kesit alanı, dahili silah yuvaları, süper seyir kabiliyeti, yüksek manevra kabiliyeti ve 1.8 Mach azami hızıyla hem hava-hava hem hava-yer muharebelerinde üstünlük sağlıyor.

Entegre modüler aviyonikler, sensör füzyonu, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle pilotun iş yükünü azaltan KAAN, geniş ekran ve kaska monte gösterge sistemleriyle artırılmış durumsal farkındalık sunuyor.

Teknik özellikler arasında 55.000 feet irtifa tavanı, +9g/-3.5g güç limitleri ve görüş içi/ötesi silah entegrasyonu bulunuyor.KAAN’ın radarda düşük görünürlük sağlayan tasarımı, TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM-RADOM yazılımlarıyla destekleniyor.

Uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM, GÖKHAN, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Ayrıca, bütünleşik elektro-optik sistemler, AESA radar ve elektronik harp sistemleri, KAAN’ı modern harp sahasında benzersiz kılıyor.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI KİM ÜRETİYOR?

KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ana yüklenici olarak geliştiriliyor ve üretiliyor. 1973’te kurulan TUSAŞ, F-16 üretiminden HÜRJET ve GÖKBEY gibi projelere kadar geniş bir deneyime sahip.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile 5 Ağustos 2016’da imzalanan sözleşme, ön tasarım aşamasını kapsıyor. TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN, Altınay Savunma gibi yerli paydaşlarla çalışarak uçağın tasarım, üretim ve sertifikasyon süreçlerini yürütmekte.

TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki modern tesislerinde üretim devam ederken TRMotor ve TEI, yerli motor geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN HAKKINDA BİLİNENLER

KAAN projesi, Türkiye’nin F-16’ların yerini alacak 5. nesil bir savaş uçağı üretme hedefiyle 2016’da başladı. İlk prototip, 16 Mart 2023’te hangardan çıktı ve 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. 8.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

İkinci uçuş 6 Mayıs 2024’te yapıldı. Uçak 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifaya çıktı. 2028’e kadar 20 uçağın Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi, 2030’dan itibaren F-4 ve F-16’ların yerini alması planlanıyor.

Proje, 2025’te Blok-0 uçağının üretimini tamamlayarak 2026’da yeni uçuş testlerine geçmeyi hedefliyor.

KAAN’ın geliştirme süreci, Türkiye’nin savunma sanayiinde bağımsızlık vizyonunu yansıtıyor.