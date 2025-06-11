Dünya basını KAAN'ın Endonezya'ya satışını yazdı! "2 ülke daha Türkiye'nin kapısını çalacak"

Türkiye'nin Endonezya'ya 48 KAAN savaş uçağı ihraç etmesine yönelik anlaşmanın imzalanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Uluslararası medya bu anlaşmayı Türk savunma sanayisinin küresel yükselişinin bir göstergesi olarak yorumladı. The Washington Post, Pakistan ve Azerbaycan'ın da KAAN'a ilgi gösterdiği belirtilirken, Yunan basını uçağın F-35 ve Su-57 ile rekabet edebilecek yeteneklerini öne çıkardı.

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 48 adet KAAN savaş uçağını Endonezya'ya ihraç edeceğini açıkladı. Bu anlaşma, savunma sanayisi tarihinin en büyük ihracatlarından biri oldu.

KAAN’ın ihracat başarısı dünya basınında da geniş yer buldu.

"BÜYÜK BİR PRESTİJ KAYNAĞI"

Hollanda merkezli “Scramble” haber sitesi, Türkiye-Endonezya arasındaki KAAN anlaşmasının, Türk savunma sanayisi için büyük bir prestij kaynağı olduğunu vurguladı.

Scramble, KAAN’ın ihracatını konu aldığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

Uzmanlar, Endonezya'nın iki farklı uçak filosunu finanse edip edemeyeceği konusunda şüpheci. KAAN anlaşması şimdilik bir niyet beyanı olsa da, Türk savunma sanayisi için büyük bir prestij kaynağı.

"2 ÜLKE DAHA İLGİLENİYOR"

The Washington Post ise, KAAN’ın 2 ülkeye daha ihracatıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Türk savunma sanayisinin küresel arenada giderek artmasına vurgu yapılan haberde, Türkiye ile yakın savunma ilişkileri bulunan Pakistan ve Azerbaycan'ın da KAAN savaş uçaklarını satın almakla ilgilendiği belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Bu önemli anlaşma, Türkiye ile Endonezya arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma işbirliğinin bir yansıması olarak görülüyor. İki ülke, bu yılın başlarında Endonezya'da ortak bir Baykar savaş insansız hava aracı fabrikası kurulması konusunda da mutabakata varmıştı. Türkiye ile yakın savunma ilişkileri bulunan Pakistan ve Azerbaycan'ın da KAAN savaş uçaklarını satın almakla ilgilendiği belirtiliyor. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin küresel arenada giderek artan etkisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Endonzeya merkezli haber sitesi Bharat Shakti ise, KAAN’ın ilk uluslararası ihracatına vurgu yaptı. Ayrıca haberde, KAAN’ın satın alımının Hindistan'ın Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tarafından geliştirilen LCA Tejas'ı için bir darbe olduğuna yer verildi.

"YUNANLARDAN ÖVGÜ YAĞMURU"

Yunanistan merkezli Banking News haber sitesi ise, KAAN’a adeta övgüler yağdırdı.

Banking News’in söz konusu haberinde, KAAN’ın, F-16 filosunun yerini almak ve ABD F-35 ve Rus Su-57 gibi küresel ağır toplarla rekabet etmek üzere tasarlandığını vurguladı.

KAAN’a övgüler dizilen haberde, şu ifadelere yer verildi: