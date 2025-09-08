Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem konuları merak ediliyor

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem konuları merak ediliyor

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün toplanması bekleniyor. Toplantıda terörle mücadelede gelinen aşama, iç ve dış politikadaki başlıklar masaya yatırılacak. Kamuoyunun gündeminde 'Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta' araştırılıyor.

Kabine Toplantıları, her iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantılar da ulusal ve uluslararası gelişmeler değerlendirirken iç ve dış politikalarda alınacak kararlar belirleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, eylül kabine toplantısı detayları...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geleneksel olarak Pazartesi günleri toplanıyor. Son kabine toplantısı 25 Ağustos'ta yapılmıştı. Kabine, bugün, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelecek. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda son dönemde yaşanan iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. 

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem konuları merak ediliyor - 1. Resim

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak ancak henüz saati belli değil. 15.00-16.00 civarı başlaması bekleniyor. Saati açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem konuları merak ediliyor - 2. Resim

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesinde, "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu doğrultuda terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakma çalışmaları ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetleri ele alınacak.

Komisyonun 11-12 Eylül'de yapacağı 8. ve 9. toplantılar öncesi, sürecin kalıcı ilerlemesi için yeni adımlar belirlenecek. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın sunumları, sahadaki son durumu aydınlatacak. 

Ayrıca, ABD'nin BM Genel Kurulu öncesi Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal planı gibi dış politika konuları masada olacak. 

Erdoğan'ın Çin ziyareti yankıları ve BM zirvesi için New York temasları da gündeme gelecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

