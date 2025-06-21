Kadir Canpolat kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 21 Haziran 2025’te Erzurum’da ağabeyi M. Canpolat tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Canpolat’ın siyasi kariyeri, partisi ve biyografisi gündeme geldi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 21 Haziran'da memleketi Erzurum’un Horasan ilçesinde ağabeyi M. Canpolat ile yaşadığı tartışma sonucu silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Canpolat kimdir, hangi partiden, kaç yaşındaydı soruları merak ediliyor.

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde doğdu. Eğitim hayatı Erzurum'da devam etti.

İlk öğrenimini Abdurrahman Şerif Beygu İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Bu süreçte Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları ve Milli Görüş hareketleriyle tanışarak siyasi ve kültürel faaliyetlere katıldı.

Katsayı engeli nedeniyle üniversite tercihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nü tamamlayan Canpolat, daha sonra Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları dergisini çıkardı. Şair, söz yazarı ve müzisyen kimliğiyle de bilinen Canpolat, “Zincire Vurulmuş Altı Asırlık Yiğit” adlı kitabını yazdı.

Arapça, İngilizce ve Rusça bilen Canpolat, Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evli ve dört çocuk babasıdır.

KADİR CANPOLAT HANGİ PARTİDEN?

Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nı kurduktan sonra siyasi hayatında Ocak Partisi’nin Genel Başkanı olarak görev yaptı.

KADİR CANPOLAT'IN KARDEŞİ KİM?

Kadir Canpolat’ın abisi M. Canpolat, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, Erzurum’un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi’nde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu Kadir Canpolat’ı silahla vurarak öldüren kişi olarak gündeme geldi.

6 yaşında olan M. Canpolat, olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.