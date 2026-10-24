Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra "Asım Noyan" karakteriyle geri döndüğü "Organize İşler: Karun Hazinesi" filmi, kam davulu sahnesi nedeniyle gündem oldu. Eski Türk inançlarıyla özdeşleşen kam davulunun suç ve komedinin iç içe geçtiği bir sahnede kullanılması, bazı izleyiciler tarafından kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirildi. Peki, kam davulu nedir, ne anlama geliyor?

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Netflix’te yayına giren “Organize İşler: Karun Hazinesi” filmindeki kam davulu sahnesi, bazı izleyicilerin tepkisini çekti. Eski Türk inançlarıyla özdeşleşen kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan çetelerin elinde gösterilmesini kültürel mirasa saygısızlık olarak değerlendiren izleyiciler, Yılmaz Erdoğan’ı eleştirdi.

Kam davulu nedir, anlamı ne? Organize İşler'daki kam davulu sahnesi gündem oldu

KAM DAVULU NEDİR?

Kam Davulu, Türk inanç sistemde yer alan Kamların, ritüeller esnasında kullandıkları enstrümanlardan biridir. Kasnağı, insan ve hayvanın dokunmamış olduğu kayın ve sedir ağacından yapılır. Davulun iç tarafında tutulan sapı da bu ağaçlardan yapılır. Derisi geyik, dağ keçisi ve genç taydan olur.

Davulların üzerindeki motiflerde Türk inanç sistemine, mitolojisine, Türk kültürüne ve yaşayışına dair tamgalar bulunmaktadır.

Davulun yüzeyi kozmik alemi yansıtır. Davul, yatay ve dikey bir çizgi ile bölünmüştür. Yatay ve dikey çizgi dört ana yöne işaret edebildiği gibi dünyayı gök ve yer olmak üzere iki parçaya daha bölmüştür. Yatay çizgi kiriştir ve üzerinde çelik ya da çıngırak olduğu düşünülen resimler vardır.

Günümüzde perküsyon aleti olarak da kullanılabilmektedir.

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