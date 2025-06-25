Kamu işçisi toplu sözleşme ikinci zammı ne zaman? Yeni teklif bu hafta!

Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi son dakika haberleri kamuda çalışan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam oranı için geri sayım başladı.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammına ilişkin araştırmalar devam ediyor. 600 binden fazla kamu çalışanını kapsayan görüşmelerde ikinci zam teklifi geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrası, sendikalarla yapılacak yeni müzakerelerin yol haritası netlik kazandı.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME İKİNCİ ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerini yakından ilgilendiren ikinci zam teklifinin bu hafta içinde sendikalara ulaştırılacağını açıkladı. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla teklifin, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarına sunulacağı bildirildi.

Işıkhan, sürecin planlandığı şekilde şeffaflıkla ilerlediğini belirtirken, ikinci teklifin detaylarının kısa sürede paylaşılacağını ifade etti. Görüşmelerin iş kolları bazında yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Işıkhan, sendikaların davet edildiği toplantılarda beklentilerin titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplu sözleşme süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla devam ediyor. İlk teklifin ardından özellikle TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafı daha yüksek oranlar beklediklerini açıklamıştı.

İkinci teklifin detaylarının bu hafta açıklanması beklenirken, müzakere süreci teklifin sunulmasının ardından resmen başlayacak. TÜHİS’in teklifini iletmesiyle birlikte sendikalar masaya oturacak ve kamu işçilerinin yeni zammı netleşecek.

KAMU İŞÇİSİ İLK ZAM TEKLİFİ NE KADARDI?

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında TÜHİS tarafından kamu işçilerine sunulan ilk teklifte, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci yarısı için ise yüzde 8 oranında zam önerilmişti. Bu teklif, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirmeye alınmıştı.

İlk teklifin ardından sendikalar, asgari günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi ve ek refah payı taleplerini gündeme getirdi. TÜHİS’in sunduğu oranların beklentilerin altında kaldığı vurgulandı.