Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar

Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan, yakında Türk vatandaşları için 5 adada daha kapıda vize uygulaması başlatacak. Bunun üzerine kapıda vize uygulaması hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Kapıda vize ücreti ne kadar? Kapıda vize için nereye başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde...

Kapı vizesi kaç gün, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Yunanistan kapı vizesi, Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kısa süreli ziyaretler için başvurabileceği bir vize türüdür. Peki, Kapıda vize nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda giriş vizesi programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu program kapsamındaki Yunan Adaları'na ziyaretlerinde gerekli olan Yunan vizesi işlemlerini hızlandıran bir uygulamadır. Sadece giriş yaptığınız ada'dan çıkmak zorundasınız, ada'dan ada'ya geçiş mümkün değildir.

KAPIDA VİZE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Kapı vizesine başvurular yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yapılır ve evrakların kabulü için ön başvuru yapılmalıdır. Yunan kapı vizesinde vize randevu işlemi yapılmamakta ve parmak izi kayıt işlemi vize onayından sonra başvuru yapılan adanın sınır kapısında gerçekleştirilmektedir.

Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar - 1. Resim

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu vize ile birlikte Schengen vizesine ihtiyaç duyulmuyor. Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 euro ödemek gerekiyor.

Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar - 2. Resim

KAPIDA VİZE İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

Kapı vizesi için gerekli evraklar arasında geçerli pasaport, gidiş-dönüş feribot bileti, ve varsa Konaklama rezervasyonu bulunmaktadır. 

Kapıda vize uygulaması hakkında detaylar - 3. Resim

KAPI VİZESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ 2024?

Yunanistan Kapı vizesi uygulaması 30 Mart 2024 tarihiyle başlamıştır.Bitiş tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Zeynep hanım ve Efe bey olduTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - HaberlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında - HaberlerMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkındaKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete - HaberlerKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi GazeteVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - HaberlerVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınırAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak - HaberlerAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...