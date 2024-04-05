Yunanistan, yakında Türk vatandaşları için 5 adada daha kapıda vize uygulaması başlatacak. Bunun üzerine kapıda vize uygulaması hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Kapıda vize ücreti ne kadar? Kapıda vize için nereye başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde...

Kapı vizesi kaç gün, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Yunanistan kapı vizesi, Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kısa süreli ziyaretler için başvurabileceği bir vize türüdür. Peki, Kapıda vize nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda giriş vizesi programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu program kapsamındaki Yunan Adaları'na ziyaretlerinde gerekli olan Yunan vizesi işlemlerini hızlandıran bir uygulamadır. Sadece giriş yaptığınız ada'dan çıkmak zorundasınız, ada'dan ada'ya geçiş mümkün değildir.

KAPIDA VİZE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Kapı vizesine başvurular yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yapılır ve evrakların kabulü için ön başvuru yapılmalıdır. Yunan kapı vizesinde vize randevu işlemi yapılmamakta ve parmak izi kayıt işlemi vize onayından sonra başvuru yapılan adanın sınır kapısında gerçekleştirilmektedir.

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu vize ile birlikte Schengen vizesine ihtiyaç duyulmuyor. Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 euro ödemek gerekiyor.

KAPIDA VİZE İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

Kapı vizesi için gerekli evraklar arasında geçerli pasaport, gidiş-dönüş feribot bileti, ve varsa Konaklama rezervasyonu bulunmaktadır.

KAPI VİZESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ 2024?

Yunanistan Kapı vizesi uygulaması 30 Mart 2024 tarihiyle başlamıştır.Bitiş tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.