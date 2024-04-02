Kapıda vize uygulaması olan yunan adalarına seyahat rehberi

Türk vatandaşlarına yönelik 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başladı. Yunan adalarında nerede kalınır, gezilecek yerler nereler gibi sorulara dair detayları haberimizde sizler için derledik.

Schengen vizesi gerekmeksizin 60 euro karşılığında alınan 7 gün geçerli kapıda vize ile 10 yunan adasına kolaylıkla seyahat etme dönemi başladı.

Yunan adalarında tatilin ücretleri, gezilecek yerler ve ulaşım araştırılıyor.

KAPIDA VİZE HANGİ YUNAN ADALARINDA GEÇERLİ?

Kapıda vize Doğu Ege Yunan Adalarını kapsıyor.

Uygulama; Sakız, Meis, Rodos, Kalimnos, Leros, Midilli, Samos, Simi, Kos, Patmos adalarında geçerli olacak.

Kapıda Vize uygulamasına başvurmak için gereken belgeler arasında;

En az 6 ay geçerli bordo pasaport ve Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

60 euro vize ücreti

Gidiş ve dönüş feribot bileti

Otel rezervasyonu ve seyahat sigortası

Vize başvuru formu

3 aylık banka hesap dökümü (konaklama yapılacaksa)

TÜRKİYE'DEN YUNAN ADALARINA ULAŞIM

Yunan adalarına ulaşım feribotlar aracılığıyla yapılıyor.

Ayvalık üzerinden Midilli adasına, Kuşadası üzerinden Samos'a, Çeşme üzerinden Sakız'a, Marmaris üzerinden Rodos'a, Kaş üzerinden Meis adasına feribotla geçiliyor.

Ayrıca, Bodrum üzerinden Patmos, Leros, Kalimnos, Kos ve Simi adalarına feribotla geçilebiliyor.

İDO hatlarıyla da Seferihisar - Samos, Kuşadası - Samos seferleri ile ulaşım sağlanıyor.

YUNAN ADALARINDA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Antik dönemlerden bugüne Rodos tarihi ve coğrafi konumu açısından en ilgi çekici yunan adalarından biri.

Orta çağlardan kalma şehir merkezi ile Mikenler, Romalılar, Cenevizliler ve Osmanlı da dahil olmak üzere pek çok medeniyetin izleri görülür.

Rodos'ta; ada merkezi, şövalyeler sokağı, Kremasti kasabası, Lindos köyü, Monolithos Kalesi adanın yapısını gözler önüne serer.

Ayrıca adanın tarihi kumsalları ve koyları görülmeye değer.

Rodos'a gelmişken günübirlik tekne turuyla Simi adasını da rotanıza ekleyebilirsiniz.

Sessiz, sakin bir kaçamak için görülmeye değer Simi adasının limanını boydan boya yürümek ve Hristiyanların hac yolu üzerinde bulunan Panormitis Manastırı görülmesi gereken yerler arasında.

Simi'ye gidenlerin karides yemeden dönmemelerini ve plajlarında vakit geçirmelerini öneriyoruz.

Yunanistan'ın 3. büyük adası olan Midilli, Ayvalık'ın tam karşısında yer alır. Helenistik döneme uzanan tarihi dokusunda Osmanlı izlerini de görmek mümkün.

Midilli Antik Tiyatrosu, Sigri Kalesi, Petra Kilisesi görülmesi gereken yerlerinden sadece birkaçı.

Sakız adası, Çeşme'nin hemen karşısında yer alır. Adını adada yetişen sakız ağaçlarından alır. Diğer Yunan adaları gibi Sakız'da tarihi dokusu ve sakin yapısıyla turistlerin tercih ettiği rotalardan biridir.

Sakız'da görülmeye değer yerler arasında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası olarak koruma altına alınmış 11. yüzyıldan kalma Nea Moni Manastırı yer alıyor.

Temiz plajları, beyaz evleri ve Modern tıbbın kurucusu Hipokrat'ın doğduğu ve yaşadığı yer olan Kos adası, Bodrum'a 15 km uzaklıkta bulunuyor.

300 km bulan kumsallarıyla sakin ve doğayla baş başa atmosferiyle tercih ediliyor.

Dilek Yarımadası'nın karşısında yer alan Samos'ta, görülmesi gereken yerler arasında Pisagor'un doğum yeri Pythagorion yer alıyor.

Bunların dışında Meryem Ana Manastırı, Hera Tapınağı, Eupalinos Kemeri gibi tarihi yerler bulunuyor.

YUNAN ADALARINDA TATİL KAÇA MAL OLUR?

Yunan adalarına giderken yapılacak ilk harcama kapıda vize başvuru ücreti 60 euro ile başlıyor.

Eğer feribotla ulaşım için İDO tercih ederseniz;

Seferihisar - Samos gidiş geliş ücreti 35 euro,

Kuşadası - Samos gidiş geliş ücreti 41 euro olarak belirlendi.

Bütçenize ve istediğiniz tatil şekline göre tek kişilik lüks bir tatilin fiyatı konaklama dahil 70 bin TL'yi bulurken bütçe dostu bir seyahati 10 bin ile 18 bin TL arasında tamamlamak mümkün.

Konaklama, kalınacak yer ve gidilecek adaların ücretleri mevsimsel olarak değişiklik gösterebiliyor.