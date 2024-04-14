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Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas hayatı, biyografisi ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas hayatı, biyografisi ve kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük' un yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas kimdir, nereli kaç yaşında merak ediliyor.

Tolunay Kafkas'ın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı öncesi Karagümrük'ün teknik direktörü kim araştırılıyor. 

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, 21 Mart 1968 yılında Ankara'da doğdu.

Eski futbolcu ve teknik direktör olan Kafkas; PTT, Keçiörengücü, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor ve Denizlispor takımlarında forma giydi. 

Futbol kariyerinin en parlak dönemini Trabzonspor'da geçirdi. Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas hayatı, biyografisi ve kariyeri - 1. Resim

2002 yılında Avusturya'da futbol oynamaya başladı ve 2005 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. 

Ayrıca Türk milli futbol takımı formasını 35 maçta giydi. 

Teknik direktör kariyerine 2007-2008 sezonunda Kayserispor'da başladı.

Ardından Gaziantepspor, Türkiye U-21, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor ve Ankaragücü takımlarında teknik direktör olarak görev aldı. 

Son olarak 10 Mart 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak göreve geldi. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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