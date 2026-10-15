Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan duyuruda işçi alımlarının kura yöntemiyle belirleneceği bildirilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü 50 işçi alımına ilişkin noter kurası duyurusunda tarih ve saat verdi. Peki, Karayolları (KGM) işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? KGM 2026 sürekli işçi alımı isim listesi nasıl, nereden öğrenilir?

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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi duyuru metnine göre, taşra teşkilatında istihdam edilecek 50 sürekli işçinin belirlenmesi için kura çekimi 15 Ekim 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştiriliyor. Kura çekiliş işlemi, sabah saat 09.30'da Genel Müdürlük konferans salonunda, noter huzurunda başladı. Kura sonuçları ve isim listesi, noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresindeki "Duyurular" sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Karayolları (KGM) işçi alımı kura sonuçları sorgulama! KGM 2026 sürekli işçi alımı isim listesi nasıl öğrenilir?

KGM KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

KGM'den yayımlanan duyuruda; "Kurumumuz taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 50 sürekli işçi alımı için 21.09.2026 – 25.09.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 15 Ekim 2026 tarihinde saat 09:30'da Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir.

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz video çekimi ile kayıt altına alınarak yapılacaktır.​" denildi.

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