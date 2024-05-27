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Kardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kardeşlerim dizisinin 8 Haziran&#039;da final yapması bekleniyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi 4 sezondur izleyici ile buluşuyor. 20 Şubat 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin seyircileri ise final mi yapacak, neden sorularına cevap aramaya başladı. Sevilen projede finale yaklaşılırken nasıl biteceği de merak edildi.

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken diziye dair merak edilenler arasında final mi olacak, ne zaman gibi sorular yer aldı. 5. sezonunun geleceği iddia edilen Kardeşlerim dizisinin final tarihine dair bilgiler...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı ve yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı dizinin 3 hafta sonra final yapması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeşlerim dizisi 8 Haziran'da ekranlara veda edecek.

Kardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor - 1. Resim

Cumartesi günleri ATV'de yayınlanan dizide daha önce rol alan ve güncel olarak yer alan isimler şöyle:

Cüneyt Mete, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Gözde Türker, Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Damlasu İkizoğlu.

Kardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor - 2. Resim

4 kardeşin hayatında yaşadığı tüm zorluklarla çabası ele alınıyorken sorunları çözerken birbirlerine güçlü şekilde bağlanmalarının konu olduğu dizi, 20 Şubat 2021 tarihinde ekranlara gelmeye başladı.

Çekimler İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşirken müzikleri Alp Yenier ve Güliz Ayla tarafından yapıldı. İkinci sezonu 11 Eylül 2021, üçüncü sezonu 3 Eylül 2022 ve 4. sezonu 9 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmaya başladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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