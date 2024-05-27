Kardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 12:06 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 12:18 - Güncelleme:

Dizi, Kardeşlerim, Final, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi 4 sezondur izleyici ile buluşuyor. 20 Şubat 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin seyircileri ise final mi yapacak, neden sorularına cevap aramaya başladı. Sevilen projede finale yaklaşılırken nasıl biteceği de merak edildi.