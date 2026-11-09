Karşıyaka-Beşiktaş basketbol maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İzmir temsilcisi Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanırken iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın başlangıç saati, oynanacağı salon ve canlı yayın kanalları araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Karşıyaka ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanıyor. Siyah beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Glint Çayırova Belediyesi karşısında aldığı galibiyetin ardından İzmir deplasmanına çıkıyor. Karşıyaka ise taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-Beşiktaş basketbol maçı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanacak mücadeleye İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş, 6. haftada Glint Çayırova Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı 93'e 76 kazanarak Karşıyaka deplasmanı öncesinde galibiyet elde etti. Siyah beyazlı ekip, ligdeki yedinci hafta karşılaşmasının ardından 15 Kasım Pazar günü Bursaspor Basketbol'u konuk edecek. Karşıyaka ise Beşiktaş mücadelesinin ardından 14 Kasım Cumartesi günü Pizzabulls Bordo Bandırma deplasmanına çıkacak.

Karşıyaka-Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka-Beşiktaş basketbol maçı, beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 5 kanallarını kullanabilecek.

İLGİLİ HABERLER ADVERTORIAL Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına sözümüz var

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala