Kasım tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olacak

2024-2025 eğitim döneminin bugün başlaması ile beraber Kasım tatili de dahil ara tatil takvimi merak ediliyor. Yeni okul döneminde Kasım tatili 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım 2024'te sona erecek.

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Aileler endişeli: Okullardan bulaşıyor, en çok ellerden yayılıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılına geri sayım sürerken, öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

2024-2025 eğitim dönemine yönelik belirlenen çalışma takvimi, okulların açılış ve kapanış tarihleriyle birlikte ara tatil ve sömestr tarihlerini de içeriyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren bu takvimle birlikte, Kasım ayında yapılacak olan ara tatilin detayları da netlik kazandı.

KASIM TATİLİ NE ZAMAN 2024

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı ilk ara tatil, Kasım ayında yapılacak.

MEB tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, Kasım ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Kasım ara tatilinin hemen ardından gözler, 2024-2025 eğitim döneminin sömestr tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, birinci dönemin sona ermesinin ardından sömestr tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler, bu 10 günlük tatilde yılın ilk yarısını değerlendirecek. Sömestr tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacaklar.

İKİNCİ DÖNEM TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte bir ara tatil daha öğrencileri bekliyor. Mart ayının son haftasında uygulanacak olan bu tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, bu dönemde de hem dinlenme fırsatı bulacak hem de eksiklerini tamamlayacakları bir ara döneme girecekler. İkinci dönemin sonunda ise 20 Haziran 2025 Cuma günü okullar kapanarak yaz tatili başlayacak.