10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım resmi tatil takviminde yer almıyor. Anma günü olarak kaydedilen 10 Kasım tarihinde Atatürk'ün bıraktığı miras ve öğretileri yad ediliyor.

Her yıl olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da saygı ve minnetle anılacak.

10 Kasım, Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Türkiye genelinde önemli bir anma günü olarak kabul ediliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul edilmesine rağmen, resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Resmi tatil takvimi içerisinde yer almayan bu gün, iş ve okul hayatının devam ettiği bir gün olarak geçiyor.

Ancak ulusal yas günü olarak kabul edilmesi nedeniyle Türkiye genelinde resmi törenler ve anma etkinlikleri düzenleniyor.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında 10 Kasım Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günde Türkiye genelinde saat 09:05’te saygı duruşu gerçekleştirilecek ve sirenler çalınacak.

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu saatte, ülke genelinde hayat bir dakika duracak ve vatandaşlar büyük bir saygı ile onu anacaklar.

10 KASIM ETKİNLİKLERİ VE ANMA TÖRENLERİ

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında Atatürk’ü anma törenleri düzenlenecek.

Devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, okullar ve vatandaşlar, bu özel günü Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılıklarını göstererek geçirecekler.

Özellikle her yıl olduğu gibi bu seneki 10 Kasım'da da Anıtkabir’de düzenlenecek olan tören, günün en önemli anma etkinliği olacak.