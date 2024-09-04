Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor

10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım resmi tatil takviminde yer almıyor. Anma günü olarak kaydedilen 10 Kasım tarihinde Atatürk'ün bıraktığı miras ve öğretileri yad ediliyor.

Her yıl olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da saygı ve minnetle anılacak.

10 Kasım, Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Türkiye genelinde önemli bir anma günü olarak kabul ediliyor. 

10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor - 1. Resim

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul edilmesine rağmen, resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Resmi tatil takvimi içerisinde yer almayan bu gün, iş ve okul hayatının devam ettiği bir gün olarak geçiyor.

Ancak ulusal yas günü olarak kabul edilmesi nedeniyle Türkiye genelinde resmi törenler ve anma etkinlikleri düzenleniyor.

10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor - 2. Resim

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında 10 Kasım Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günde Türkiye genelinde saat 09:05’te saygı duruşu gerçekleştirilecek ve sirenler çalınacak.

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu saatte, ülke genelinde hayat bir dakika duracak ve vatandaşlar büyük bir saygı ile onu anacaklar.

10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor - 3. Resim

10 KASIM ETKİNLİKLERİ VE ANMA TÖRENLERİ

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında Atatürk’ü anma törenleri düzenlenecek.

Devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, okullar ve vatandaşlar, bu özel günü Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılıklarını göstererek geçirecekler.

Özellikle her yıl olduğu gibi bu seneki 10 Kasım'da da Anıtkabir’de düzenlenecek olan tören, günün en önemli anma etkinliği olacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayatta olan Kral Charles için kanser hastalığı nedeniyle cenaze hazırlığı yapılıyor - HaberlerHayatta olan Kral Charles için kanser hastalığı nedeniyle cenaze hazırlığı yapılıyorGanalı futbolcu Daniel Amartey'in maaşı sezon başına 1.7 milyon Euro - HaberlerGanalı futbolcu Daniel Amartey'in maaşı sezon başına 1.7 milyon EuroBu hafta sonu İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor - HaberlerBu hafta sonu İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyorSemicenk Harbiye Açıkhava konser biletleri 7 Eylül saat 14.00'da satışa çıkacak - HaberlerSemicenk Harbiye Açıkhava konser biletleri 7 Eylül saat 14.00'da satışa çıkacakOyuncu Umut Avcı 44 yaşında beyin trombozu nedeniyle hayatını kaybetti - HaberlerOyuncu Umut Avcı 44 yaşında beyin trombozu nedeniyle hayatını kaybetti2024 Filmekimi İzmir 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek - Haberler2024 Filmekimi İzmir 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...