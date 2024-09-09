İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak

Okulların bugün açılması ile beraber ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri de merak ediliyor. 2024-2025 dönemi için ikinci ara tatil dönemi 31 Mart Pazartesi başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Öğrenciler ve öğretmenler için önemli tarihler açıklandı.

Yeni eğitim döneminin ne zaman başlayacağı, ara tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı ve yarıyıl tatilinin süresi gibi detaylar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeyle netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, öğretmenler için 2 Eylül 2024 Pazartesi günü mesleki çalışmaların başlamasıyla açılacak.

Öğrenciler ise okula 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaklar.

Okulların açılış tarihi eğitim hayatına yeni adım atan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ise biraz daha erkene çekilmiş durumda. 2-6 Eylül tarihleri arasında bu öğrenciler uyum eğitimine tabi tutulacaklar.

2024-2025 ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan ara tatil tarihleri de takvimde yer aldı. İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, bu beş günlük arada kısa bir soluklanma fırsatı bulacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler, iki haftalık bir dinlenme dönemine girecekler.

Yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline çıkacaklar ve bir sonraki eğitim yılı için dinlenme fırsatı bulacaklar.