Kastamonu'da yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınında 18.45'ten beri söndürme çalışmaları devam ediyor

3 Temmuz günü akşama doğru başlayan Kastamonu orman yangınına ihbarın ardından söndürme çalışmaları devam ederken vatandaşlar son dakika yangın söndürüldü mü, son durum nedir araştırmaya başladı. İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangında çalışmalar sürüyor.

Dün Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında mücadele devam ediyor. Havadan ve karadan devam eden orman yangını söndürme çalışmalarında hız kesilmezken vatandaşlar Kastamonu yangınının nerede çıktığını merak ediyor.

KASTAMONU'NDA YILDIRIM NEDENİYLE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün 18.30 itibarıyla başlayan orman yangınında müdahaleler 18.45 itibarıyla başlarken, İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Ekipler helikopter ile söndürme çalışmasını sürdürürken yangın, dün 18.30 civarında başlarken Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında meydana geldi.

Yıldırımın düşmesiyle başlayan yangına gece saatlerine kadar müdahale edilirken rüzgar ve engebeli yerler dolayısıyla büyüdü. Sabah saatleriyle beraber devam eden çalışmalar için yangın söndürme helikopteri sevk edilirken havadan ve karadan çalışma sürüyor.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, şu sözleri söyledi:

“İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'de ihbar geldi. 18.45 itibari ile ekipler müdahaleye başladı. Dün akşam 18.45'ten beri müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekipelerimizin arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah itibari ile helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyorlar. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek”