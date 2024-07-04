Kastamonu'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yurdun dört bir yanından gelen yangın haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dün Kastamonu'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar yıldırımları da beraberinde getirdi, 3 farklı alanda yıldırım düşmesi sebebiyle çıkan yangınlardan ikisi söndürüldü.

İhsangazi ilçesinde dün saat 18.30 civarında Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangın ise devam ediyor. Gece saatlerine kadar yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülürken, alevler rüzgarın ve arazinin engebeli olması sebebiyle ilerledi.

HELİKOPTER DESTEKLİ ÇALIŞMA

Sabah saatlerinden bu yana ekipler yangını söndürmek için dört bir yandan müdahalesini sürdürüyor. Bölgeye bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Hem havadan hem de karadan sürdürülen müdahale ile yangının büyümesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'de ihbar geldi. 18.45 itibari ile ekipler müdahaleye başladı. Dün akşam 18.45'ten beri müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekipelerimizin arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah itibari ile helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz.

Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyorlar. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."