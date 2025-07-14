Kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi? 2025 LGS yerleştirme süreci merak konusu oldu

LGS tercih süreci devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LG) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapılıp yapılamacağını merak etmeye başladı. İşte 2025 LGS yerleştirme sürecine ilişkin tüm ayrıntılar:..

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları MEB'in internet adresleri üzerinden erişime açıldı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecek. LGS tercih sonuçları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okulların boş kontenjanlarını ve puanlarını açıkladı. Peki, Kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi? İşte cevabı...

KAYIT ALANI DIŞINDAKİ OKULLARA TERCİH YAPABİLİR Mİ?

2025 yılı LGS yerleştirme süreci devam ederken başta öğrenciler olmak üzere veliler "Kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, kayıt alanındaki okullara belirli şartla dahilinde tercih yapabilmektedir.

Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler toplam 5 okul tercih yapabilir. Bu tercihlerin ilk 3'ü kayıt alanı içindeki okullardan olmak zorundadır. Ancak 4. ve 5. tercihlerde, öğrenciler komşu kayıt alanı ya da kayıt alanı dışındaki (farklı ilçe ya da ildeki) liseleri seçebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tercih sisteminde okulları renk kodları ile belirlemektedir;