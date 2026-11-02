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Kayserispor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

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Kayserispor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
Başlık ResmiKayserispor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Kayserispor ile Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralarda yer alan Kayserispor, sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken Muğlaspor deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler ise Kayserispor Muğlaspor maçının saatini, canlı yayın kanalını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Geride kalan 12 karşılaşmada 27 puan toplayan Kayseri temsilcisi, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor. Muğlaspor ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki puanını artırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Muğlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligin 13. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, haftayı galibiyetle tamamlamak için mücadele edecek.

Kayserispor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
Başlık ResmiKayserispor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Kayserispor, ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde Muğlaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Deplasman ekibi Muğlaspor ise 18 puanla çıktığı karşılaşmada üst sıralara yaklaşma fırsatı arayacak.

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Kayserispor Muğlaspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, TRT Spor'un yanı sıra beIN SPORTS 2 kanalından da canlı yayınlanacak.

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