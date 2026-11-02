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Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

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Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiNewcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta

İngiltere Premier League'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Newcastle United ile Everton karşı karşıya gelecek. St. James' Park'ta oynanacak kritik randevuda iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken muhtemel 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Hafta içi İngiltere Lig Kupası'nda birbirlerine rakip olan ekipler, bu kez Premier League'de puan mücadelesi verecek. Peki, Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiNewcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

NEWCASTLE UNİTED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier League'in 9. haftasında oynanacak Newcastle United-Everton karşılaşmawı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak. İngiltere'de oynanacak mücadeleye Newcastle United'ın sahası St. James' Park ev sahipliği yapacak.

Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiNewcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

NEWCASTLE UNİTED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United ile Everton arasındaki Premier League mücadelesi beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak izlenebilecek.

Newcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiNewcastle United-Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

NEWCASTLE UNİTED-EVERTON MUHTEMEL 11

Newcastle United: L. Horníček, A. Dedić, M. Thiaw, S. Botman, L. Hall, N. González, Joelinton, J. Murphy, J. Willock, H. Barnes, Y. Wissa

Everton: J. Pickford, A. Maitland-Niles, J. Tarkowski, J. Branthwaite, V. Mykolenko, H. Armstrong, J. Garner, B. Johnson, K. Dewsbury-Hall, T. George, T. Barry

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