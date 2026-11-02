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İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

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İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Başlık ResmiGençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Ankara'da karşı karşıya gelecek. ''Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken karşılaşma öncesi muhtemel ilk 11 maç kadrosu da gündemde.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta yayınlanacak belli oldu. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan başkent temsilcisi, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İşte, Gençlerbirliği Alanyaspor maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Başlık Resmiİşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Süper Lig mücadelesi Gençlerbirliği-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabaka bu akşam şifreli olarak ekrana gelecek. Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Başlık Resmiİşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gençlerbirliği-Alanyaspor maçı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye geri sayım başladı.

İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Başlık Resmiİşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Başkent ekibinde Ousmane Diabate, Kevin Rodrigues, Niasse ve Adama Traore sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Peter Etebo ve Dimitrios Goutas'ın durumu ise henüz kesinleşmedi. İki futbolcunun karşılaşmada görev alıp alamayacağına maç saatinde karar verilmesi bekleniyor.

Corendon Alanyaspor'da da Maestro, Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes, Ankara'ya giden kafilede yer almadı.

İşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?
Başlık Resmiİşte muhtemel 11! Gençlerbirliği Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ruan, Aliti, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Cedric.

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