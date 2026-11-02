Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maç biletleri

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmanın biletleri taraftarların erişimine açıldı. 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. İşte, Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri 1 Kasım Pazar günü saat 10.00 itibarıyla satış sürecine girdi. Oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasının biletlerinin genel satışı ise 3 Kasım Salı günü saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri 2 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri için satış başladı. Genel satış da yarın saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?

Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları ise şu şekilde;

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL
MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL

İLGİLİ HABERLER
İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
HABERLER
İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11
SPOR
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.