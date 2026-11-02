Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmanın biletleri taraftarların erişimine açıldı. 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. İşte, Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları...

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Fenerbahçe Liverpool maç biletleri 1 Kasım Pazar günü saat 10.00 itibarıyla satış sürecine girdi. Oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasının biletlerinin genel satışı ise 3 Kasım Salı günü saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri 2 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri için satış başladı. Genel satış da yarın saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Liverpool maç biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar, genel satış ne zaman?

Fenerbahçe Liverpool maç bileti fiyatları ise şu şekilde;

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL

MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL

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