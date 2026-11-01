Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste 4 galibiyet alan bordo-mavililer, sahasında kazanarak seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin Gaziantep FK karşısındaki yenilmezlik serisi de dikkat çekiyor.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi de kazanarak serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Bordo-mavili ekipte kritik mücadele öncesinde sakatlıkları bulunan 7 futbolcu kadroda yer alamayacak. Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın tedavileri devam ediyor.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu

GAZİANTEP FK'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakibine henüz mağlup olmadı. Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisiyle bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelen bordo-mavililer, bu mücadelelerin 9'unu kazanırken 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11leri belli oldu

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

GAZİANTEP FK: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Efe Sarıkaya, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Deian Sorescu, Victor Gidado, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Trivante Stewart.

BAKMADAN GEÇME
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'un borcu açıklandı: Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken çıkış
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.