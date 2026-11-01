Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste 4 galibiyet alan bordo-mavililer, sahasında kazanarak seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin Gaziantep FK karşısındaki yenilmezlik serisi de dikkat çekiyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi de kazanarak serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Bordo-mavili ekipte kritik mücadele öncesinde sakatlıkları bulunan 7 futbolcu kadroda yer alamayacak. Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın tedavileri devam ediyor.
GAZİANTEP FK'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK
Trabzonspor, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakibine henüz mağlup olmadı. Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisiyle bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelen bordo-mavililer, bu mücadelelerin 9'unu kazanırken 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
GAZİANTEP FK: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Efe Sarıkaya, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Deian Sorescu, Victor Gidado, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Trivante Stewart.