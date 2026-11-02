Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi şok: Sakatlanan Kojo Oppong formaya giyemeyecek

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin mağlup ayrıldığı Göztepe karşılaşmasında sakatlanan defans oyuncusu Kojo Oppong'un sakatlığından dolayı Liverpool maçında formaya giyemeyeceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti ve İsmail Kartal'ın istifası sonrası bir kötü haber de Liverpool maçı öncesi yıldız oyuncudan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de İngiliz devini ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu sakatlandı.

Stoper mevkiinde görev alan Kojo Oppong'un sakatlığından dolayı Liverpool maçında oynamayacağı belirtildi.

Fenerbahçeye Liverpool maçı öncesi şok: Sakatlanan Kojo Oppong formaya giyemeyecek

GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI

Oppong, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak kenara gelmişti.

Oppong'un maçın ardından sekerek stattan ayrıldığı görüntülenmişti.

Fenerbahçeye Liverpool maçı öncesi şok: Sakatlanan Kojo Oppong formaya giyemeyecek

AKE DE OLMAYACAK

Öte uandan Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake de maçta forma giyemeyecek.

SAVUNMADA PLAN NASIL OLACAK?

Formayı alan Oppong’un da sakatlanması Fenerbahçe savunmasında yeni bir denklemi gündeme getirdi.

İsmail Kartal'ın ardından takımın başına geçici olarak getirilen Dirk Kuyt’ın kritik mücadelede Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir ikilisine görev verebileceği tahmin ediliyor.

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