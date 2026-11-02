Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11'de kimler olacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetlerle moral kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde üç puana ulaşarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmada tercih edeceği savunma kurgusu ve ilk 11 merak edilirken Stuttgart cephesindeki sakatlıklar da gündeme geldi. Futbolseverler ise ''Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11'de kimler olacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk iki haftada Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup oldu. Üçüncü hafta karşılaşmasında Lille'i 4-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da yeniden galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Lille karşısında aldığı sonuçla moral kazanırken Stuttgart mücadelesine de galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11'de kimler olacak?

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11de kimler olacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım!

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılacak karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11de kimler olacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım!

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11de kimler olacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım!

GALATASARAY - STUTTGART MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Alman temsilcisi Stuttgart'ta sakatlıkları bulunan Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray ise Stuttgart karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan bazı isimler statü gereği mücadelede görev yapamayacak. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Stuttgart karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, kimler eksik, ilk 11de kimler olacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım!



GALATASARAY - STUTTGART MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen

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