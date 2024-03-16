Kemal Sunal Müzesi nerede, nasıl gidilir?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 19:06 - Güncelleme: 16 Mart 2024 19:07 - Güncelleme:

Kemal Sunal, Kemal Sunal Müzesi, İstanbul Kadıköy, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kemal Sunal Müzesi açıldı. Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın müzesi ziyarete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kemal Sunal Müzesi'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Kemal Sunal Müzesi nerede, nasıl gidilir? Kemal Sunal Müzesi ne kadar? İşte detaylar.