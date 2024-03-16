Kemal Sunal Müzesi nerede, nasıl gidilir?
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Kemal Sunal Müzesi açıldı. Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın müzesi ziyarete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kemal Sunal Müzesi'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Kemal Sunal Müzesi nerede, nasıl gidilir? Kemal Sunal Müzesi ne kadar? İşte detaylar.
Türkiye sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal adına İstanbul Kadıköy'de 'Kemal Sunal Müzesi' açıldı. Kemal Sunal Müzesi törenle açıldı. Peki, Kemal Sunal Müzesi nerede, nasıl gidilir? Kemal Sunal Müzesi ne kadar? İşte detaylar.
KEMAL SUNAL MÜZESİ NEREDE?
Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi açıldı. Müzede, usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıllardır Türkiye’yi güldüren usta oyuncu merhum Kemal Sunal’ın adını, bir müzeyle yaşattı. 60. Yıl Göztepe Parkı içerisinde konumlandırılan Kemal Sunal Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.
KEMAL SUNAL MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?
Caddebostan, Kadıköy bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Göztepe 60. Yıl Parkı adresine toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür.
Göztepe 60. Yıl Parkı'na Kadıköy sahilden, Altıyol’dan geçen ve sahilden Bostancı tarafına giden 4, 16-D ya da GZ21 no’lu belediye otobüsleri ile gidilebilir. Kadıköy sahilindeki Beşiktaş Vapur iskelesinin önünden kalkan sarı dolmuşlarla gitmek ise daha pratik bir seçenektir. Park sahile yakın olduğu için ve Kadıköy- Kartal metrosu E-5 hizasından geçtiği için 60. Yıl parkına metro ile gitmek yolu uzatabilir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi