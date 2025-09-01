Kerem Aktürkoğlu evli mi, eşi kim? Ceren Azak merak edildi

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe transferi sonrası günün en çok konuşulan ismi oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun futbol hayatı kadar özel hayatı da merak edildi. İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Kerem Aktürkoğlu evli mi, eşi kim? oldu. Peki Kerem Aktürkoğlu'nun karısı Ceren Azak kimdir, ne iş yapar, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler ve detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU EVLİ Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, 30 Mayıs 2025'te Ceren Azak ile evlendi. Ceren Azak, gösterişten uzak hayatı ve mesleki çizgisiyle futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN EŞİ CEREN AZAK KİMDİR?

Ceren Azak, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Ceren Azak, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdi. Azak, çocuk gelişimi alanında uzmanlaşarak kariyerine akademik olarak devam etti.

CEREN AZAK SOSYAL MEDYA HESABI DİKKAT ÇEKTİ

Ceren Azak, sosyal medya hesaplarında da oldukça mütevazı bir profile sahip. Magazin dünyasından uzak durmaya özen gösteren Azak, eşinin kariyeri boyunca en büyük destekleyicisi oldu.