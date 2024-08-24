Kilosu 200 TL olacak! Hamsi, Altınla yarışıyor...

Bu sezondan itibaren, balıkçılar için uygulanmaya başlayacak yeni hamsi kotası hakkında Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç açıklama yaptı. Balıkçı ve vatandaşları olumsuz etkileyeceğini düşünen Malkoç, “Hamsi altınla yarışacak" dedi.

Türkiye'de balıkçılık sisteminin yüzde 65'ini hamsi avı oluşturuyor. Sektör için önemli bir sistem olan hamsi'nin boyu gün geçtikçe hem küçülüyor hem de oranı azalıyor.

Müşterilerin dikkatini çekmeye başlayan bu durumun ardından bakanlık tarafından kota getirildi. Bu sezondan itibaren Türkiye karasularında yalnızca 400 bin ton hamsi avlanabilecek.

Kayıt dışı avlanmanın önüne geçmeyi hedefleyen bakanlık aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunmasını amaçlıyor.

HAMSİ BOY SINIRI NE KADAR?

Türkiye'de 9 cm, diğer ülkelerde 6 cm olan hamsi boy sınırına yeni kota eklenmesini doğru bulmadığını söyleyen Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Sezon olarak balıkçılık bu sezon iyi görünüyor. Palamut, istavrit ve çinakop bolca var. Hamsiyle ilgili ise bilinmeyen bir yön önümüze koyuldu.

Hamsi avlama sınırı bizde en az 9 cm, diğer Karadeniz ülkelerinde ise 6 cm. Yıllardan beri hamsinin simsarlığını yapıp, kolluyoruz. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Gürcistan ise hamsi tutuyor. Saydığım ülkeler hamsiyi 6 cm avlarken, bizde 9 cm sınırı var. Bir de buna kota sınırlama eklendi. Onlarda da kota var ama bizim küçük diye tutmadığımız hamsiyi onlar tutuyor. Türkiye'de bunu tutsak sanayiye vereceğiz. Bize tutturmuyoruz ama onlar tutup sanayiye veriyor” dedi.

HAMSİ ALTIN FİYATLARIYLA YARIŞACAK

Kararın hamsi fiyatlarına olumsuz yansıyacağına değinen Başkan Atıf Malkoç, “Diğer ülkelerde kota 100 bin tonken 250 bin ton hamsi tutuyorlar. Kotayı Karadeniz'de neye göre koydular bilmiyorum. Daha stoklarda ne kadar hamsi var onu bilmiyorlar. Bir de hamsi Türkiye karasularından erken göç ediyor.

Yıllardır bu uyarıları yapıyoruz. En sonunda hamsi avcılığı bitirildi. Bundan sonra millet ucuz hamsi yemeyi beklemesin. Hamsi bundan sonra altın fiyatlarıyla yarışacak. Hamsiye kota uygulanırsa herkesin yiyebileceği bir ürün olmaktan çıkar. Çünkü çok ağır kurallar konulmuş. Dünyanın en değerli denizi Karadeniz, en değerli hamsi Karadeniz'de var. Dünyada hiç rekabet olmayan hamsiye ilgililer kota koydu. Bu sene balıkçılıkta hamsinin durumunu bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

Balıkçı Malkoç, Karadeniz'de hamsi avının sıkı denetimlerle kayıt altına alındığını, bu durumun balıkçılar için büyük bir zorluk olduğunu belirtti. Malkoç, "Hamsi kotası, balıkçılık için ciddi bir engel olacak. Gelecekte diğer balık türlerine de uygulanmasından endişe duyuyoruz. Türkiye’de hamsinin kilosunun 200 TL’nin altına düşeceğini sanmıyorum. Hamsiyi hiç tutmasak daha iyi gibi görünüyor," dedi.