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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştı
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Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon 15 Mayıs'ta yayınlandı. 8 bölümden oluşan dizinin ardından izleyiciler Leyla'nın hikayesinin devamını merak ediliyor. Bu nedenle Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon tarihi araştırılıyor. 3. sezon kararı geçtiğimiz yıl onaylanmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın Avukat Leyla rolüyle izleyici karşına çıktığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 15 Mayıs'ta 2. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlana 8 bölümün ardından dizinin KGKG3. sezon tarihi merak ediliyor. 

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde 2. sezonu yayınlandı. İzleyiciler heyecanla 3. sezon tarihinin duyurulmasını bekliyor. 

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman

Dizinin ilk sezonu 9 Mayıs 2024'te yayınlanmıştı. İkinci sezonunu ise 1 yılın ardından ekrana geldi. Bu nedenle 3. sezonun da 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. 

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştı - 2. Resim

Ancak konuya ilişkin yapım ekibi veya Netflix'ten resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde 3. sezon tarihinin duyurulması bekleniyor. 

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON ONAYI ALDI MI, OLACAK MI?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 3. sezon onayını, 2. sezon onayının hemen ardından 2024 yazında almıştı. Ece Yörenç'in kaleminden çıkan dizi, başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın hikayesi merkezinde ilerliyor. 

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştı - 3. Resim

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NE?

Modern ilişkilerin karmaşıklığı üzerine ilerleyen dizide avukat Leyla Tanlar (Serenay Sarıkaya) özel hayatı, işi ve kim olduğuyla alakalı arayışa giriyor. Modern ilişkilerin zorluklarıyla yüzleşen Leyla'nın yolu Cem Murathan'la kesişir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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