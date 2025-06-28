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Kira zammı artış oranı! Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kira zammı artış oranı! Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira Zammı, Enflasyon, Kira Artış Oranı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz 2025 kira artış oranı için TÜİK'in açıklamaları bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle kira zam oranı da netleşecek. Temmuz ev ve iş yeri kira artıl oranı ve kira zammı hesaplama yöntemi merak ediliyor.

Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren Temmuz 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak yasal zam sınırını belirleyecek. 

2025 TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. 

Enflasyon verileri ışığında ise kira artış oranlarının hesaplanıyor.

Temmuz 2025 kira artış oranı, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

Geçtiğimiz ay, yani Haziran 2025’te, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 45,80 olarak belirlemişti. 

Ekonomistler temmuz ayı zam oranının yüzde 45-50 bandında olabileceği yönünde beklentiler dile getirildi.

Kira zammı artış oranı! Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplaması TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak yapılıyor. Örneğin,

mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir konut için, eğer Temmuz 2025 TÜFE oranı yüzde 50 olarak açıklanırsa artış miktarı 15.000 TL x %50 = 7.500 TL olacak ve yeni kira bedeli 22.500 TL’ye yükselecek. 

Kira zammı artış oranı! Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

KİRA ARTIŞINDA YASAL SINIR NEDİR?

Yasal olarak kira artışları TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşamaz. Sözleşmede daha düşük bir oran belirtilmişse bu oran geçerli olur. Aksi takdirde TÜFE oranı üst sınırdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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