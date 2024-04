Kirli Sepeti Levent karakterini Furkan Palalı canlandırıyor

Kirli Sepeti Levent kim, gerçek adı ne sorusu gündeme geldi.

Kirli Sepeti dizisinde Levent karakterini canlandıran Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve kariyeri merak ediliyor.

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 yılında doğdu.

Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı. 2 yıl süren sporcu kariyerini üniversite eğitimini sürdürmek için bıraktı.

Üniversite eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitimine devam ederken bir yandan da tiyatro ve drama dersleri aldı.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

2011 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçildi.

İlk başrolünü 2012 yılında Son Yaz Balkanlar 1912 dizisinde oynadı.

Adını 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisindeki Murad Altay rolüyle geniş kitlelere duyurdu.

Furkan Palalı rol adlığı dizi ve filmler:

2010 Küçük Sırlar

2012 Son Yaz - Balkanlar 1912

2012 Hayat Devam Ediyor

2012 Aşk Emek İster

2014 Kızıl Elma

2015 Son Çıkış

2016 Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Film)

2016-2017 No:309

2017 Direniş: Karatay (Film)

2019 Yuvaya Dönüş (Film)

2019 Benim Tatlı Yalanım

2020-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2022 Canım Merkez (Film)

2024 Kirli Sepeti