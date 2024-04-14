Kral 2. Abdullah duyurdu! Ürdün'den savaş açıklaması

İran'ın dün akşam İsrail'e İHA'larla saldırması dünyanın gündemine oturdu. Ülkelerden açıklamalar peş peşe gelirken, Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kral Abdullah, İran'ın saldırıları akabinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerginliğin azaltılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalar masaya yatırıldı.

İki lider, bölgedeki gelişmeler karşısında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

"GAZZE'YE SALDIRILAR SONA ERMELİ" VURGUSU

İsrail'in bölgede çatışmanın eksenini genişletecek herhangi bir tırmanışına karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını söyledi. Kral Abdullah, tırmanışın durmasının Gazze'ye saldırıların sona ermesinden geçtiğini ifade etti.

Gazze'de sivillerin korunması çağrısında bulunan Abdullah, Gazze'ye insani yardımların yeterli düzeyde ve sürekli girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.