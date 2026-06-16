Amasya'da 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti kabininin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kırıkçı'nın öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 6 Haziran günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin binmesi üzerine harekete geçti. Operatör kabininden ayrılan işletme çalışanı Burak Kırıkçı adlı genç, girilmemesi gereken hareket alanına geçiş yaptı. Ardından aşağı doğru iniş yapan kabin önüne kattığı Kırıkçı'yı sürükledi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

İŞLETMECİ VE İŞLETME MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Feci kazanın görüntülerinde operatör kabininden ayrılan gencin girilmemesi gereken hareket alanına geçmesinin ardından aşağı doğru iniş yapan kabinin altında kalarak sürüklendiği görüldü.

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