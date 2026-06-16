"Kızılcık Şerbeti" dizisinde üstlendiği Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti.

"Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi yapımlardaki performansıyla tanınan Ece İrtem'in vefatı sanat camiasını hüzne boğdu.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülmektedir. Soruşturma sürmektedir. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacaktır. Raporun açıklanmasının ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem’in cenaze detayları belli oldu

ECE İRTEM'İN CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Ece İrtem'in cenazesinin, bu sabah saat 09.00'da Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Genç oyuncu, çarşamba günü İzmir'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem’in cenaze detayları belli oldu

ECE İRTEM KİMDİR?

14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine odaklanmak için İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne eğitimi aldı.

Başarılı oyuncu kariyeri boyunca "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman", "Mahkum" ve son olarak "Kızılcık Şerbeti" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı.

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