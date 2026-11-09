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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek? Zorunluluk 5 ayı kapsıyor

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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek? Zorunluluk 5 ayı kapsıyor
Başlık ResmiKış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek? Zorunluluk 5 ayı kapsıyor

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bu sezon da beş ay sürecek. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle uygulama artık daha erken başlıyor ve daha geç sona eriyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 itibariyle başlayacak.

ZORUNLUĞU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanılması gerekecek.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor.

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek? Zorunluluk 5 ayı kapsıyor
Başlık ResmiKış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak/bitecek? Zorunluluk 5 ayı kapsıyor

KIŞ LASTİĞİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor.

Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor.

Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor.

Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.

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