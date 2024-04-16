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Geçtiğimiz aylarda müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geçtiğimiz aylarda müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deniz Tekin müziği mi bıraktı, yeni mesleği ne konuları gündeme geldi. Kısa bir süre önce "tükenme hali" içinde olduğunu söyleyerek müziği bıraktığını söyleyen Tekin, yeni mesleğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin'in yeni mesleği ne oldu sorusu araştırılıyor. 

2023 yılının sonlarında alternatif rock olarak nitelendirdiği Yüzyıllardır Aynı Dert albümünü çıkaran Deniz Tekin, albümü çıktıktan kısa bir süre sonra müziği bıraktığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarı zamanla İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı. 

Tekin, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dillleri ve Edebiyatı Bölümünden mezun. 

7 Haziran 1997 yılında İzmir'de doğan Tekin'in müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda yan flüt ve piyano ile başladı. Kısa bir süre önce müziği bırakan Deniz Tekin, İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı - 1. Resim

16 yaşındayken çeşitli müzik platformlarında paylaştığı şarkıları sayesinde kısa sürede tanındı. 

Karakteristik sesi ve yeniden yorumladığı şarkılarla dikkat çeken ismin kendi söz ve müziklerini yazdığı şarkıları da oldukça sevildi. 

İlk stüdyo albümü 19 şarkıdan oluşan "Kozakuluçka"yı henüz on dokuz yaşındayken 2017 yılında yayınladı.

13 Şubat 2024 yılında yaptığı Instagram paylaşımında müzik kariyerine son verdiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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