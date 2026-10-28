Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş da geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefat haberi ardından Cem Akaş'ın hayatı ve vefat nedeni merak ediliyor. Peki, Cem Akaş kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?

Kaydet a- | +A

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ı kalp yetmezliği nedeniyle kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Akaş'ın vefat haberi, yayınevi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."denildi. Oğlunun vefatı ardından konuşan Akaş, 5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kısa bir süre önce oğlunu kaybetmişti! Cem Akaş kimdir, neden öldü?

CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş 10 Mart 1968 tarihinde Mannheim-Almanya’da dünyaya geldi. 1974’te Türkiye’ye geldi; ilkokulu İzmit’te bitirdi. 1986’da Robert College’den, 1991’de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. BÜ’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı, New York’ta Columbia University’de Siyaset Kuramı yüksek lisansı yaptı, 2004’te BÜ Atatürk Enstitüsü’nde tarih doktorasını tamamladı. 1992-2004 arasında Yapı Kredi Yayınları’nda çeşitli görevler üstlendi, ardından 2005’te, yayıncılık hizmetleri veren G yayın grubu’nu kurdu; halen burada yayın yönetmeni olarak çalışıyor, çeviri yapıyor. Cem Akaş’ın ilk öyküsü “Gerçeğin Öte Yanında” 1987’de Gergedan dergisinde çıktı. Çeşitli deneme ve öyküleri Almanya, Arjantin, Avusturya, Kanada ve Yunanistan’da yayımlandı.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala