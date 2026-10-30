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Kızılay Haftası ne zaman? (Kızılay Haftası tarihleri)

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Kızılay Haftası ne zaman? (Kızılay Haftası tarihleri)
Başlık ResmiKızılay Haftası ne zaman? (Kızılay Haftası tarihleri)

Kızılay Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Ekim ayının son haftası itibairiyle başlayan Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle geçiyor. Peki, Kızılay Haftası ne zaman kutlanıyor?

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Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık sağlamaktadır.

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay haftası kutlanmaktadır.

Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

Kızılay Haftası ne zaman? (Kızılay Haftası tarihleri)
Başlık ResmiKızılay Haftası ne zaman? (Kızılay Haftası tarihleri)

KIZILAY KURULUŞU

Felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak İsviçre´li bir yazar savunmuştur. Tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleşen Avrupalı devlet adamları İsviçre´nin Cenevre kentinde toplandılar.

1859 yılında İlk Yardım Derneği´ni kurdular. Bağımsız, yansız uluslararası bir kuruluş olan bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı. Kızılhaç Derneği´nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkemizde 1868 yılında Yaralı Askerlere Yardım Derneği kuruldu. Dernek bir süre sonra Hilal-i-Ahmer adını aldı. Hilal ay, ahmer kırmızı demektir. Cumhuriyet döneminde derneğin adı bu anlamı açıklayıcı biçimde değiştirildi. Türkiye Kızılay Derneği oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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