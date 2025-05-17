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Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu? 102.bölüm fragmanı yayında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu? 102.bölüm fragmanı yayında!
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Kızılcık Şerbeti 102.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Meri karakterine atılan iftira sonrası veda konuşması yapması Kızılcık Şerbeti Meri diziden çıkıyor mu sorusunu gündeme taşıdı.

Kızılcık Şerbeti 101.bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Işıl’ın kurduğu plan sonrası Meri ile Mustafa’nın odada kilitli kalması Meri’yi zor duruma düşürdü. Peki Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ MERİ AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti 101.bölüm son sahnesinde Işıl’ın Mustafa’yı Meri’nin odasına kilitlemesi tüm okları Meri’ye çevirdi. Atılan iftiralar sonucu evi terk eden Meri’nin Aslan ailesine veda konuşması Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu sorusunu gündeme taşıdı. Meri karakterinin akıbeti 102.bölümde belli olacak.

Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu? 102.bölüm fragmanı yayında! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ MERİ DİZİDEN ÇIKTI MI?

Kızılcık Şerbeti 101.bölümde yaşanan olaylar, Meri karakterinin sezon finalinde diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. 102.Bölüm fragmanına göre Meri’nin haftaya yayınlanacak yeni bölümde diziye veda etmesi öngörülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 102.BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 102.bölüm fragmanında Meri ve Mustafa’nın Işıl’ın yaptığı plana kurban edilmesi olayları alevlendirdi. Meri’ye atılan iftiralar sonrası Meri’nin Aslan ailesine ‘Aslan kadınları beni unutmayın’ demesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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