Kızılcık Şerbeti final ne zaman? Herkes bu bölümü konuşacak!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde finali için geri sayım başladı. Son bölümlerde artan gerilim ve hikayenin derinleşmesi Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak sorusunu gündeme getirdi. Kızılcık Şerbeti, 103. bölümüyle üçüncü sezonuna ara verecek.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla her hafta dikkat çekmeyi başarıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizi, 2 bölüm sonra sezon finali yapacak.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti sezon finali için sinyaller verilmeye başlandı. Reytinglerde her hafta zirvede yer alan yapım, 103. bölümüyle sezon arasına girmeye hazırlanıyor. Final bölümünde yaşanacak olayların ise izleyici şok etmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin 30 Mayıs Cuma günü yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor. Sezon finaline yaklaşırken yaşanan olaylar ise dizinin büyük bir sezon finali yapacağını kanıtlanıyor.