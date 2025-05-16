Kızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 101.bölüm

Kızılcık Şerbeti 101.bölümüyle izleyiciyle buluştu. Son bölümünde Metehan karakterinin bıçaklanması Kızılcık Şerbeti Metehan ölüyor mu sorusunu gündeme taşıdı.

Kızılcık Şerbeti 101.bölümde Kıvılcım ve Ömer’in nikahına giden Metehan’ın bıçaklanması gündeme bomba gibi düştü. Kanlar içinde kalan Metehan karakterinin ‘Kardeşime benim ismimi verin’ sözü ise izleyiciyi Kızılcık Şerbeti Metehan ölüyor mu sorusuna yöneltti.

KIZILCIK ŞERBETİ METEHAN ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti 101.bölümde Metehan benzin istasyonunda bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Metehan’ın son sözleri ‘Kardeşime benim ismimi verin’ oldu. Metehan karakterinin ölüp ölmeyeceği ise birazdan belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ METEHAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Metehan karakterinin diziden ayrılması yönündeki iddialar, 101.bölümde Metehan’ın bıçaklanmasıyla güçlendi. Metehan’ın 102.bölümde Kızılcık Şerbeti’nde olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 101.BÖLÜM

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 101.bölümde Işıl’ın, Nursema’nın kendisine iftira attırdığını söylemesi Abdullah’ın sinirlerini oynatır. Abdullah’ın, Nursema ve Firaz’ı evden göndermesi ise Firaz için bardağı taşıran son damla olur. Ömer Ünal ve Kıvılcım’ın nikahına giden Metehan bıçaklanır. Metehan’ın bilinci kapanmadan önce doğacak kardeşine kendi isminin verilmesini ister.