Kızılcık Şerbeti'nde Işıl'ı kim ifşalayacak? Işıl karakterinin süresi doluyor!

Kızılcık Şerbeti’nde sular durulmuyor. Işıl’ın sır gibi sakladığı olay gün yüzüne çıkmak üzere. Dizide Pembe’nin ölümüne dair gizem derinleşirken, izleyici gözünü bu sırrı ortaya çıkaracak isme çevirdi. Işıl karakterinin akıbeti merak edilirken, sosyal medya teorileri de gündeme geldi.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline yaklaşırken heyecanı artırmaya devam ediyor. Pembe’nin ölümüyle birlikte gözler Işıl karakterine çevrildi. Zehirlenerek hayatını kaybeden Pembe’nin aslında Işıl tarafından öldürüldüğünü kim ortaya çıkaracak?

PEMBE'Yİ GERÇEKTEN IŞIL MI ÖLDÜRDÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümlerinde Pembe, Işıl tarafından planlı bir şekilde zehirlenerek öldürüldü. Ancak bu cinayet, Pembe’nin toprağa gömülmesiyle birlikte unutturuldu. Ailesi dahil kimse Pembe’nin ölümündeki gerçeğin farkında değil.

IŞIL'I KİM İFŞA EDECEK?

Sosyal medyada öne çıkan tahminlere göre, Işıl’ın sırrını ilk ortaya çıkaracak isim otelde çalışan Koray olabilir. Çünkü geçmişte Pembe’yi öldürmek için Işıl tarafından para teklif edilen Koray, son bölümde parayı istemek için geri döneceğini ima etmişti. Eğer Işıl ödeme yapmazsa, Koray’ın bu suçu açığa çıkarabileceği konuşuluyor.

Bir diğer güçlü ihtimal ise Defne. Işıl’ın Defne’yi otelden kovdurması Defne’nin Işıl’a olan düşmanlığını ateşleyebilir. Işıl’a düşman olan Defne’nin gerçekleri ifşa edecek kişi olabileceği düşünülüyor. Hatta sosyal medyada birçok kullanıcı, “Defne bu sezonun bombası olacak” yorumları yapıyor.

Yusuf’un da olası bir tanık olarak devreye girebileceği iddialar arasında yer alıyor. Abdullah Bey’in sağ kolu olan Yusuf’un önemli bir kanıt bularak doğru zaman geldiğinde bunu kullanacağı konuşuluyor.

IŞIL KARAKTERİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

Işıl karakterinin sezon finalinde diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu ayrılık nasıl olacak sorusu hala cevap bulmuş değil. Ölerek mi yoksa gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tutuklanarak mı diziden çıkacağı izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor.