Zalgris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir? EuroLeague maçları yayın bilgileri!

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda sezonun erken haftaları rekabeti kızıştırırken, son şampiyon Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürmek için Kaunas'a konuk oluyor. 'Zalgris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir' araştırılıyor.

ZALGRİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague 2025-2026 sezonunun 2. haftasında yer alan Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Bu platformlar sezon boyu EuroLeague'in resmi yayıncısı olarak hizmet verecek. Sarı lacivertli ekip ilk maçına 1 Ekim Çarşamba günü konuk ettiği Paris Basketbol ile oynadı ve 96-77 skorla maçı kazandı. Devon Hall 22, Hallon-Tucker ise 20 sayı ile skor üretti.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE İZLENİR?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak. 15 binden fazla kapasitesiyle EuroLeague atmosferini taraftarlara yaşatacak. Zalgiris Kaunas, EuroLeague'deki ilk maçına Monaco ile çıktı. Deplasmanda olan Zalgiris, Fransız temsilcisini 84-88 mağlup etti.

ZALGRİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı, THY EuroLeague 2. haftasında 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.00'de (TSİ) başlayacak.

Fenerbahçe'de Arturs Zagars sakatlığı nedeniyle, Scottie Wilbekin ise sakatlık sonrası toparlanma sürecinde bu maçta forma giyemeyecek.