Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu

Avrupa basketbolunun zirvesi THY EuroLeague'de sezonun erken aşamalarında rekabet kızışırken, Anadolu Efes ilk haftadaki galibiyetini pekiştirmek için sahaya çıkıyor. "Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda" belli oldu.

ANADOLU EFES HAPOEL TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague 2025-2026 sezonunun 2. haftası, 3 Ekim 2025 Cuma günü Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ile Türk basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Anadolu Efes, ilk hafta Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından (85-78), bu maçta da sahadan kazanarak ayrılmak istiyor.

ANADOLU EFES HAPOEL TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı, Türkiye'de S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Anadolu Efes yeni teknik direktörü Igor Kokoskov yönetiminde yenilenen kadrosu, hızlı hücumlar ve savunma disipliniyle dikkat çekerken, Hapoel Tel Aviv'in ilk haftada Barcelona'yı 103-87'lik farkla yendi.