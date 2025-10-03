Londra'da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar

Pazar gecesi Londra’da Walthamstow Caddesi’nde çıkan kavgada iki gencin üzerine asit benzeri bir madde atıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken gençler acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ ÜÇ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 17 yaşındaki üç saldırganın da arbede çıkarma ve saldırı amaçlı silah bulundurma şüphesiyle tutuklandığı kaydedildi. Saldırının nedenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Stella Creasey şunları söyledi: