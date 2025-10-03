Londra'da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar
Londra’nın Walthamstow bölgesinde sokakta çıkan bir kavga sırasında iki gencin üzerine asit atıldı. Olayda yaralanan gençler hastaneye kaldırılırken, 17 yaşında üç saldırgan kısa süre içinde tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Pazar gecesi Londra’da Walthamstow Caddesi’nde çıkan kavgada iki gencin üzerine asit benzeri bir madde atıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken gençler acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
17 YAŞINDAKİ ÜÇ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 17 yaşındaki üç saldırganın da arbede çıkarma ve saldırı amaçlı silah bulundurma şüphesiyle tutuklandığı kaydedildi. Saldırının nedenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Stella Creasey şunları söyledi:
"Bu gece Walthamstow'da pazarın tepesine yakın bir yerde meydana gelen olayla ilgili korkunç raporlar geliyor. Lütfen, olayın ne olduğu ve olayda yer alanların durumu hakkında acil bilgi almak istediğimden emin olun. Son dönemde yaşanan olayların endişe verici olduğunu açıkça belirtmek istiyorum ve bu konuyla ilgili hangi adımların atıldığına dair daha fazla ayrıntı talep ediyorum."