Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Londra'da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar

Londra'da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Londra&#039;da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar
Gençler, Sokak Kavgası, Londra, Tutuklama, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Londra’nın Walthamstow bölgesinde sokakta çıkan bir kavga sırasında iki gencin üzerine asit atıldı. Olayda yaralanan gençler hastaneye kaldırılırken, 17 yaşında üç saldırgan kısa süre içinde tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Pazar gecesi Londra’da Walthamstow Caddesi’nde çıkan kavgada iki gencin üzerine asit benzeri bir madde atıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken gençler acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. 

17 YAŞINDAKİ ÜÇ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 17 yaşındaki üç saldırganın da arbede çıkarma ve saldırı amaçlı silah bulundurma şüphesiyle tutuklandığı kaydedildi. Saldırının nedenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Stella Creasey şunları söyledi:

"Bu gece Walthamstow'da pazarın tepesine yakın bir yerde meydana gelen olayla ilgili korkunç raporlar geliyor. Lütfen, olayın ne olduğu ve olayda yer alanların durumu hakkında acil bilgi almak istediğimden emin olun. Son dönemde yaşanan olayların endişe verici olduğunu açıkça belirtmek istiyorum ve bu konuyla ilgili hangi adımların atıldığına dair daha fazla ayrıntı talep ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erken teşhisle meme kanserini yendi: Şimdi sesini duyurmak istiyorBulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli bakandan skandal cezaevi paylaşımı! "Aktivistler terörist muamelesi görecek" - Dünyaİsrailli bakandan skandal cezaevi paylaşımı!Endonezya, TikTok'un lisansını askıya aldı - DünyaEndonezya, TikTok'un lisansını askıya aldıJaponya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti - DünyaJaponya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybettiİsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - Dünyaİsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama!Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - DünyaPetrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardıApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü - DünyaApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...