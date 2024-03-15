Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde Nursena ve Umut, Kuşadası'na yerleşmeye karar verdi. Ardından Nursema diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. Son bölümlerde kavgalı ve küs olan Nursema ile Umut, yayınlanan 55. bölümde barıştılar. Nursema'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı detayları haberimizde yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrılıyor mu? sorusu gündeme geldi. Son birkaç bölümdür Umut ile Nursema'nın evliliklerinin zor günlerden geçiyordu. 55. bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde ikilinin barışıp her şeyi geride bırakmaya karar verdikleri görüldü. Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümlerinde Nursema ve Umut'un evliliklerinde sorunlar yaşanıyordu. Hapse giren Umut, çıktıktan sonra Nursema ile ilişkisine olan bakış açısının değiştiği görüldü. Yaşadığı olumsuz olayların sorumlusu olarak Nursema'yı ve ailesini suçlayan Umut, evliliği konusunda tereddüt yaşıyordu.

Yayınlanan 55. bölümde ikili evliliklerindeki sorunu gidererek barıştılar. Umut, Nursema'ya ailesinin Kuşadası'nda bir evleri bulunduğunu ve oraya gidip yerleşerek yeni bir hayat kuralım teklifinde bulundu. Nursema ise bu konuyu düşüneceğini söyledi. Bu nedenle "Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrılıyor mu?" konusu gündeme geldi.