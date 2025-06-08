Klimaları unutun! Evleri soğutmanın yeni yöntemi

Yaz aylarında serinlemek için kullanılan klima ve buzdolapları doğaya zarar verirken Slovenya’dan çığır açacak yeni bir teknoloji haberi geldi. Geliştirilen sistem, gaz yerine metal alaşımlar kullanarak çevre dostu bir soğutma sağlıyor.

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı günümüzde, serinleme ihtiyacı artık çevresel kaygılarla birlikte değerlendiriliyor. Klima ve buzdolabı gibi cihazların doğaya saldığı zararlı gazlar, küresel ısınmayı tetikliyor. Ancak Avrupa’nın küçük ülkesi Slovenya’da geliştirilen yeni bir teknoloji, bu duruma kökten çözüm getirmeye hazırlanıyor. “E-CO-HEAT” adı verilen proje, zararlı gazlara ihtiyaç duymadan serinlik sağlıyor. Şu an prototip aşamasında olan bu sistemin 2026’da piyasaya sunulması bekleniyor.

GELENEKSEL SOĞUTMAYA ALTERNATİF: E-CO-HEAT SİSTEMİ

Slovenya merkezli araştırma ekipleri tarafından geliştirilen E-CO-HEAT sistemi, bugüne kadar bildiğimiz tüm soğutma teknolojilerini değiştirmeye aday oldu JasonDeean’da yayınlanan habere göre, sistemin temeli “elastokalorik” adı verilen fiziksel bir prensibe dayanıyor. Bu prensibe göre nikel-titanyum gibi özel alaşımlar mekanik olarak şekil değiştirildiğinde ısıyı düşürme etkisi oluşturuyor.

Söz konusu sistemin en dikkat çeken yönü ise klima veya buzdolabında olduğu gibi zararlı gaz salımı yapmaması. Hem bireysel konutlarda hem de endüstriyel alanlarda kullanılabilecek bu teknoloji, çevreci yapısıyla fark oluşturuyor. Sloven araştırmacılar, bu sistemle evlerin ve iş yerlerinin doğaya zarar vermeden soğutulabileceğini belirtiyor.

GELENEKSEL SİSTEMLERDEN FARKI NE?

Geleneksel soğutma sistemleri; buharlaşma, yoğunlaşma ve sıvılaştırma yoluyla ısı transferi sağlarken, bu işlemler sırasında HFC (hidroflorokarbon) gibi sera etkisi oluşturan gazlar kullanılıyor. Bu gazlar atmosferde uzun süre kalarak iklim krizini derinleştiriyor. Slovenya’nın geliştirdiği sistem ise tamamen farklı bir yönteme sahip: Gaz yerine katı haldeki alaşımlar devreye giriyor. Böylece çevreye zararlı sızıntı riski de ortadan kalkıyor.

Yeni teknoloji, yalnızca çevre dostu olmakla kalmıyor; aynı zamanda uzun ömürlü kullanım, düşük bakım maliyeti ve enerji tasarrufu da sağlıyor. Bu da onu sadece bireysel değil, sanayi kuruluşları için de cazip hale getiriyor.

PROTOTİP AŞAMASINDA

Şu an için yüzde 15 verimlilikle çalışan sistem, klasik klima sistemlerinin henüz gerisinde olsa da araştırmacılar umutlu. Mevcut klimalar yüzde 20 ila 30 arasında verim sağlarken, E-CO-HEAT’in önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı geçmesi hedefleniyor. Sistem, özellikle sera gazı salımı olmayan yapısıyla geleceğin soğutma çözümü olarak görülüyor.

E-CO-HEAT projesiyle ilgili olarak Sloven araştırmacılar, İrlanda’daki şirketlerle ve Almanya ile İtalya’daki üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyor. Hedef, bu sistemi 2026 yılına kadar küresel pazara sunmak ve çevre dostu soğutma sistemleri alanında yeni bir dönem başlatmak.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Sistemin potansiyeli sadece Slovenya ile sınırlı değil. Avrupa genelinde birçok üniversite ve özel kuruluş bu yeni nesil soğutma teknolojisine destek vermeye hazırlanıyor. Özellikle Almanya ve İtalya’daki bazı mühendislik fakülteleri, SMACool isimli prototip cihazla ortak projeler yürütüyor. Bu iş birlikleri sayesinde, teknolojinin daha hızlı yaygınlaşması ve ticari hale gelmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, geleneksel klimaların yerine geçebilecek bu çevre dostu sistem, hem bireysel tüketicilere hem de endüstriyel çözümler arayan firmalara yeni bir alternatif sunuyor. Enerji verimliliği, düşük maliyet ve çevreye duyarlı yapısıyla E-CO-HEAT, önümüzdeki yılların en çok konuşulacak teknolojilerinden biri olmaya aday gösteriliyor.