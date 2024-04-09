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Kocaeli İzmit, Gölcük, ve Derince'de bayram namazı 07.00'da kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin ilçelerine göre 10 Nisan 2024 bayram namazı saatleri araştırılıyor. Ramazan ayı sona ererken, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı başlıyor. Kocaeli için Ramazan Bayram namazı saatleri araştırılıyor. 10 Nisan 2024 bayram namazı sabah kaçta? İşte Kocaeli İzmit, Gölcük, ve Derince'de bayram namazı saatleri 2024...

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il ve ilçelerdeki bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan Bayramı namaz vakti takvimi ile Kocaeli bayram namazı saati netleşti. Peki, Diyanet ile 2024 Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Kocaeli İzmit, Gölcük, ve Derince'de  bayram namazı saati haberimizde...

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı. Diyanet Kocaeli için Ramazan Bayramı namaz saatini belirledi. Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilere akın edecek. Kocaeli’nde ikamet edenler için Kocaeli bayram namazı saatini haberimizde bir araya getirdik. 

İbadetlerini yerine getirecek Müslümanlar için Kocaeli'nde 2024 bayram namazı saati İzmit, Gölcük, ve Derince'de 07.00 oldu.

Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de bayram namazı 06.27'de kılınacak - 1. Resim

Diyanet'in 2024 bayram namazı saatleri ile ilgili verdiği bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Kocaeli ilçelerinde İzmit, Gölcük, ve Derince  07.00'da bayram namazı kılacak. 

Bayram namazı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kılınacak. 

TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 07.11 saatinde kılınacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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